سيميوني: الفوز ليس سهلًا دائمًا

سيميوني يتحدث عن صعوبة الانتصار ومنافسة برشلونة وريال مدريد محليًا وموقعة يوفنتوس المنتظرة أوروبيًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتيكو مدريد إن الفوز لا يمكن أن يتحقق بسهولة في كل مرة أيًا كان اسم المنافس.

وكان أتليتيكو مدريد قد حقق انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب مضيفه ليجانيس بهدف مقابل لا شيء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وعقب المباراة، قال سيميوني إن الفوز كان صعبًا نظرًا لأن ليجانيس خلق العديد من الصعوبات في المباراة، مؤكدًا أن الفوز لا يأتي بسهولة في كل مرة.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

وقال سيميوني: "المنافسة في مستويات عليا وعلى كافة الجبهات تخلق العديد من المتاعب، تلك التي تجعلك تحتاج إلى تحقيق الانتصارات فقط"

وأضاف: "راضٍ على مستوى الفريق أمام ليجانيس، ومتفائل بما نستطيع القيام به في مواجهة الإياب أمام يوفنتوس الثلاثاء المقبل"

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يذكر أن أتليتيكو مدريد كان قد حقق انتصارًا على حساب يوفنتوس في مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين للا شيء.