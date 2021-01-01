سيميوني : الفوز على ريال مدريد بالديربي لن يحسم الدوري الإسباني

مباراة تمثل 3 نقاط فقط للمدرب الأرجنتيني

أكد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن نتيجة الديربي أمام ريال مدريد غدًا الأحد، لن تحسم السباق بشكل نهائي على الدوري الإسباني.

أتلتيكو يلعب غدًا على ملعبه أمام ريال، في إطار الجولة 26 من عمر الليجا، طامحًا في توسيع الفارق مع المنافسين على اللقب.

سيميوني قال في المؤتمر الصحفي لهذه المواجهة:"إنها بطولة جميلة وكل الفرق المهمة تبحث عن أفضل الأماكن بجدول الترتيب، ستكون مباراة مباشرة بين فريقين يتقاتلان على مواقف متشابهة".

وأضاف:"في النهاية نحن نتحدث عن ثلاث نقاط، سيظل هناك الكثير من المباريات أمامنا، وسنحاول الفوز بها بأقصى صورة ممكنة".

وعن إمكانية ظهور لويس سواريز وأنخيل كوريا معًا بخط الهجوم:"نحن نتدرب في كلا الاتجاهين، وغدًا سنقرر كيف نبدأ المباراة، سنحاول العمل بديناميكية أكبر في العمل الجماعي للفريق، واستغلال المواهب الهجومية الموجودة مثل سواريز وجواو فيليكس".

مستوى فيليكس:"هو مثل المجموعة بأكملها والفريق بشكل عام، نحن نمر بلحظة غير عادية وجميلة للغاية نكافح فيها على العديد من الأشياء الهامة".

المنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة:"ريال الآن يتنافس بشكل جيد للغاية الفترة الأخيرة، قبل عشر مباريات الفارق كان كبيرًا معهم ولكن تحسنوا بشكل ملحوظ".

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واستكمل:"برشلونة كذلك تحسن على مستوى الدوري والكأس، وريال مدريد يقدم مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا، المباريات كلها ستكون معقدة وعلينا اتباع المسار الذي نتبعه الآن والتركيز على أنفسنا فقط".

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل صدارة الليجا بـ58 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كل من برشلونة وريال مدريد.