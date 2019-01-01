سيميوني: أوبلاك أفضل حارس في العالم بدون شك

المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد يكيل المديح لحارس عرين فريقه

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أن حارس فريقه يان أوبلاك، هو الأفضل في العالم.

وحافظ أوبلاك على نظافة شباكه للمرة التاسعة خلال 13 مباراة في مختلف هذا الموسم، عندما فاز فريقه على حساب أتليتك بلباو بهدفين دون رد السبت الماضي.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية: "لا شك أن أوبلاك هو أفضل حارس في العالم، إنه يستمر في التطور كل عام ويساعد في تألق الفريق بشكل واضح".

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وتابع: "أنا متأكد من انه سيحصل على جائزة أفضل حارس من الفيفا القادمة، هو يظهر تألقه بشكل واضح في التدريبات والمباريات".

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ألافيس مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.