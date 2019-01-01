سيميدو يعطل انتقال جريزمان إلى برشلونة

أتليتيكو مدريد يريد سيميدو في صفقة جريزمان وبرشلونة يرفض

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أفادت مصادر جول أن صفقة انتقال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة تعطلت ولن يتم الإعلان عنها اليوم بسبب نيلسون سيميدو.

وكان برشلونة قد قرر حسب أغلب المصادر الصحفية الإسبانية دفع الشرط الجزائي الخاص بأنطوان جريزمان والبالغ 120 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

ومع حاجة أتلتيكو مدريد لظهير أيمن، يسعى الروخيبلانكوس من أجل إقحام الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو كجزء من صفقة جريزمان إلى برشلونة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وفي الوقت الذي يرفض فيه برشلونة هذا الخيار ويرفض فيه التفريط في سيميدو سواء بالسماح له بالانتقال إلى أتليتيكو مدريد أو غيره، يبدو أن الصفقة ستتعطل قليلًا.

وحسب مصادر جول فإن الصفقة كان من المقرر الإعلان عنها اليوم، ولكن ذلك لن يتم حتى يصل الطرفان إلى حل وسط بخصوص نيلسون سيميدو.

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يذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد تعاقد مع البرتغالي الصاعد جواو فيليكس من بنفيكا مقابل دفع الشرط الجزائي له والمقدر بـ 126 مليون يورو.