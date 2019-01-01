سيميدو: سعيد بهدفي الأول مع برشلونة ولكن الفوز هو الأهم

تعرف على سيميدو بعد الفوز على جيرونا في الدوري الإسباني

عبّر نيلسون سيميدو، مدافع برشلونة، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع النادي الكتالوني مؤكدًا أنّ الفريق تحسن في الشوط الثاني.

وفاز برشلونة بثنائية نظيفة على جيرونا ليبتعد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وقال سيميدو في تصريحات عقب المباراة: "فخور بتسجيلي الهدف الأول مع برشلونة ولكن الأهم بالنسبة لي دائمًا الفوز وجلب النقاط الثلاثة".

وتابع: "نمتلك استمرارية في النتائج بالدوري الإسباني وهو ما جعلنا في الصدارة ولكن علينا ألا نتراخى ونواصل اللعب بالطريقة ذاتها".

اللاعب البرتغالي أرجع سبب سيطرة برشلونة على الشوط الثاني إلى الطرد الذي حصل عليه لاعب جيرونا وتسجيل هدف ثاني.

ميسي في أخر 14 مباراة مع برشلونة بالدوري الإسباني نجح في تسجيل أو صناعة هدف على الأقل في كل لقاء 🔥



سجل 15 ⚽️

صنع 8 🅰️ pic.twitter.com/swkWxlUwJO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

وحول مباراة إشبيلية، اختتم: "التأخر بهدفين في ذهاب الكأس أمر يعقد موقفنا في الإياب ولكن نستطيع الفوز أمام جماهيرنا في "كامب نو" والوصول لنصف النهائي".

برشلونة يحتاج للفوز بأكثر من هدفين دون استقبال أي هداف للوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا.