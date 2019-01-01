سيميدو: رحيل كريسيتانو رونالدو جعل الليجا أسهل على برشلونة

نيلسون سيميدو نجم دفاع فريق برشلونة يؤكد أن فريقه أصبح يواجه منافسة أقل في الدوري الإسباني بسبب رحيل مواطنه البرتغالي كريسيتانو رونالدو عن ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم البرتغالي نيلسون سيميدو مدافع فريق برشلونة بمواطنه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي وبقدراته الكبيرة.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها سيميدو وأكد خلالها أن رحيل كريستيانو أثر بشكل واضح على مستوى ريال مدريد وقدرته على المنافسة.

ريال مدريد يسقط نيمار من حساباته

وقال سيميدو: "ريال مدريد يعاني من غياب كريستيانو رونالدو بشكل واضح، لا يمكنني أنه كان من السيئ بالنسبة لنا في برشلونة أن رونالدو قد رحل".

وأضاف: "بالنسبة لنا في برشلونة فقد كان وجوده يجعل الدوري الإسباني أصعب بالنسبة لنا، وأكثر منافسة للجميع في الليجا".

وعد ميسي| فالفيردي مدربك.. ما الذي يجب أن تخشاه؟

وأكمل: "كريستيانو رونالدو لاعب يتطلب الكثير من الرعاية والاهتمام، وبدون ليونيل ميسي نحن في برشلونة نلعب بشكل جيد، لكن ليس كما يكون متواجد".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد عاد للمنتخب البرتغالي للمرة الأولى منذ كأس العالم الأخيرة وسيتواجد في قائمة واحدة مع سيميدو في مارس الجاري.