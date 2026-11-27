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كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن كواليس مثيرة؛ بخصوص عملاق الرياض الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد.

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ابن سعد يترأس مجلس إدارة الهلال منذ أغسطس 2025؛ حيث استمر في منصبه بشكل طبيعي، بعد انتقال ملكية النادي العاصمي الكبير إلى الأمير الوليد بن طلال.

واستحوذ ابن طلال، من خلال شركته "المملكة القابضة"، على 70% من أسهم الزعيم الهلالي، في سبتمبر من عام 2026؛ بينما الـ30% الأخرى لا تزال مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشكل رسمي.

صراع داخلي في الهلال بسبب إنزاجي

وفي هذا السياق.. زعم المريسل في تصريحات لبرنامج "زخم"، مساء اليوم الجمعة، عن وجود "صراع داخلي" في الهلال؛ بسبب الصلاحيات الرياضية.

وأشار المريسل إلى أن الاسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي الهلال؛ هو من يملك هذه الصلاحيات، في الوقت الحالي.

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وأكد الإعلامي الرياضي أن هيوز، يريد استمرار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي مع الفريق؛ مع تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

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وأضاف: "لكن.. بعض مسؤولي الهلال أصبح لديهم تحفظات بخصوص إنزاجي، ما أشعل صراع الصلاحيات الرياضية؛ حسب المعلومات التي أملكها".

لماذا هناك تحفظات على إنزاجي؟

واستكمالًا لتصريحاته.. تحدث عبدالعزيز المريسل عن سبب تحفظات مسؤولي الهلال على إنزاجي؛ والتي جعلتهم يعيدون النظر في عملية تجديد عقده.

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وعن ذلك يقول المريسل: "إنزاجي لا يريد النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، خاصة أنه يرى أن أسلوب اللاعب لا ينسجم مع طريقة لعب الهلال حاليًا؛ وهذا تكرار لما حدث مع الحارس المغربي ياسين بونو، في صيف عام 2025".

وشدد المريسل على أن إنزاجي طلب التخلي عن بونو، بمجرد توليه مسؤولية تدريب الهلال، وذلك لأنه كان يريد حارس مرمى يجيد اللعب بالقدمين؛ إلا أن تألق المغربي المخضرم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، جعلا المدير الفني الإيطالي يتراجع عن رأيه.

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ولفت الإعلامي الرياضي إلى أن بعض مسؤولي الهلال، غير راضين عن رؤية إنزاجي؛ لذا يحاولون تهييج المدرج الهلالي ضد ريتشارد هيوز - على حد قول المريسل -، لنقل الصلاحيات الرياضية إلى نواف بن سعد.

ونقل الصلاحيات الرياضية إلى ابن سعد، يعني أنه هو من سيتحكم في مستقبل إنزاجي؛ بل ويختار من يستمر أو يرحل من اللاعبين، مثلما كان يحدث في عهد الرئيس السابق فهد بن نافل.