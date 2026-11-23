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دافع الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، عن قرار استبعاد سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، من مواجهة نادي نيفتشي الأوزبكي.

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الهلال فرط في تقدمه بهدفين؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع مضيفه نيفتشي، مساء اليوم الإثنين.

هذه المباراة؛ جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

سر استبعاد سالم من قائمة الهلال

وفي هذا السياق.. اعتبر إنزاجي أن استبعاد سالم، من قائمة مباراة الهلال ونيفتشي، كان الخيار الأنسب.

إنزاجي كشف في المؤتمر الصحفي بعد مباراة نيفتشي، عن أن قائد الهلال غاب 3 أيام عن التدريبات؛ وذلك بسبب حضوره حفل "أفضل لاعب في آسيا" 2026، الخميس الماضي.

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وخسر سالم ومواطنه فراس البريكان، مهاجم عملاق جدة الأهلي، سباق التتويج بـ"أفضل لاعب في آسيا" 2026، أمام الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، في الحفل الذي احتضنته بانكوك التايلاندية.

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وأضاف المدير الفني الإيطالي: "فضلنا بقاء سالم في العاصمة السعودية الرياض، مع طول رحلة السفر؛ وذلك من أجل استكمال برنامجه التدريبي، ليكون جاهزًا في المباريات القادمة".

واعترف سيموني إنزاجي بتأثير غياب سالم عن الهلال؛ بالإضافة إلى الثلاثي "محمد محزري، سلطان مندش والفرنسي سايمون بوابري"، الذين غابوا عن المواجهة أيضًا.

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جدير بالذكر أن الهلال بتعادله مع نيفتشي، وصل إلى نقطته العاشرة من 5 مباريات؛ وذلك في بداية هي "الأضعف" للفريق الأزرق حتى الآن، في النسخة الثالثة من "النخبة الآسيوية".