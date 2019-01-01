سيموني إنزاجي يقترب من يوفنتوس وروما يريد أليجري

حركة تغييرات كبيرة في مدربي إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو، هو المرشح الأول لخلافة ماسيمليانو أليجري في تدريب يوفنتوس.

وأعلن يوفنتوس رحيل أليجري بنهاية الموسم الجاري بعد خمس سنوات في قيادة البيانكونيري أنهاها بلقب الدوري هذا العام.

وقالت "لاجازيتا" إن علاقة إنزاجي القوية بالمدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي ساعدت في تسهيل المفاوضات بين الطرفين.

وأكدت التقارير أن اجتماعاً دار بين باراتيتشي وإنزاجي بالفعل، وأن يتبقى التفاوض مع كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، لإنهاء الأمور.

أليجري: يوفنتوس صاحب القرار، ولم أطلب إحداث ثورة في الفريق

دوري جديد يُضاف إلى سجلات جيمس رودريجيز 🇨🇴✌🏆 pic.twitter.com/4Y4WsctiE0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

رونالدو يطلب من يوفنتوس التعاقد مع أنشيلوتي

وذكر التقرير أن ديديه ديشان، مدرب فرنسا، رفض العرض من يوفنتوس، بينما استبعد تولي جوزيه مورينيو المهمة بسبب علاقته المتوترة مع الفريق والجماهير ولاعبه كريستيانو رونالدو.

وفي المقابل، تحدثت "كوريري" أن رئيس روما جيمس بالوتا طلب معلومات عن إمكانية التعاقد مع أليجري لتدريب روما في الموسم المقبل.

ولم يكشف أليجري بعد خطوته المقبلة بعد ترك يوفنتوس، وارتبط بإمكانية تدريب بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان.

أليجري سيودع جماهير يوفنتوس مساء اليوم، الأحد، عندما يستضيف الفريق أتالانتا ضمن الجولة 37 من الدوري.