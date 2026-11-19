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أحدثت التصريحات التي أدلى بها أنطونيو كونتي بشأن رغبته في العودة، عاجلًا أم آجلًا، إلى مقعد تدريب يوفنتوس، زلزالًا حقيقيًا داخل أرجاء عملاق تورينو، ففي المقابلة التي ستُنشر كاملة يوم الجمعة، وما نشر من مقتطفات منها، كان كافيًا لهز جماهير اليوفي، المنقسمة دائمًا في رؤيتها لمستقبل فريق يعيش اليوم، مع لوتشيانو سباليتي على مقعد التدريب، الكثير من التقلبات.

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ويُضاف إلى ذلك بطبيعة الحال، أنه مع وجود مدرب يجد نفسه حتمًا، وعلى فترات متقطعة، على صفيح ساخن وموضع تشكيك، على الأقل من جانب الصحافة والجماهير، تطل من النافذة أسماء عدة لمدربين متفاوتي الأهمية، إما عارضين أنفسهم أو عبر مجرد أحاديث استطلاعية.

ومن بين هؤلاء، على سبيل المثال، قد يكون سيموني إنزاجي، الموجود حاليًا في السعودية، لكنه مستعد للعودة إلى الكرة الأوروبية. أسماء كثيرة ومقعد واحد، ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن المدير التنفيذي جوفاني كارنيفالي قد رسم بالفعل خطًا توجيهيًا واضحًا إلى حد بعيد.

تصريحات كونتي

لنعد خطوة إلى الوراء. ماذا كان يقصد أنطونيو كونتي بقوله: "عاجلًا أم آجلًا سيتعين علينا إغلاق تلك الدائرة. لا أعرف إن كان ذلك بعد عام أو عشرة أو خمسة عشر عامًا، لكنني أعلم أنني تركت شيئًا في يوفنتوس"؟

لقد أعاد المدرب ابن إقليم سالينتو، طرح اسمه على الطاولة في وقت يقتنص فيه، أخيرًا، فرصة الوصول إلى مقعد تدريب يتوق إليه منذ زمن، بعدما ندم على قرار تركه قبل سنوات طويلة، والأهم من ذلك أنه قد يرتبط باسمه من جديد ارتباطًا وثيقًا في مشروع لإعادة البناء.

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والتصريح الأهم في المقابلة مع كرونيكي، في الواقع، ليس الانفتاح على العودة بقدر ما هو الطريقة الممكنة لتحقيقها: "كثيرًا ما ألتقي بمشجعين ليوفنتوس يسألونني: "متى ستعود؟". والإجابة هي أنني سأعود عندما تسنح الفرصة، عندما تتقاطع بعض الظروف". وفي يونيو ستتوفر كل هذه الظروف؛ فمقعد تدريب يوفنتوس قد يكون شاغرًا، وكونتي متاح، وإمكانية إعادة تشكيل القائمة على صورته ومثاله.

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إنزاجي على الطاولة

وبحسب ما أوردته "توتو سبورت"، قوبلت هذه التصريحات بانقسام، كالعادة، في يوفنتوس، حيث انشطر الوضع في اليوفي بين من يتوق إلى عودة قائده، ومن يرى في المقابل أن التوقيت في غير محله لأنه يفرض ضغوطًا ولا يخدم مصلحة فريق يكافح للبقاء متشبثًا بقطار دوري الأبطال.

وجوفاني كارنيفالي أيضًا منقسم في هذه اللحظة؛ لأن تصوره للمدرب المثالي هو مدرب منسجم مع سياسة النادي، ويتقاسم معه مشروعًا ولا يضطره إلى الاصطدام بتصريحات عبر وسائل الإعلام.

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وفي هذا الإطار، فإن الأنباء حول سيموني إنزاجي ورغبته في مغادرة الهلال والعودة إلى أوروبا أو إيطاليا هي الأكثر استحسانًا لدى المدير التنفيذي، الذي يفضّل، وفقًا لتوتو سبورت، بين كونتي والمدرب السابق لإنتر، ملفًا مثل ملف المدرب ابن بياتشنزا.

وماذا عن سباليتي؟

وقبل كل شيء، رسم كارنيفالي خطًا أكثر واقعية يتعلق بالحاضر، فلا توجد اليوم أي إمكانية أو رغبة في التخلي عن لوتشيانو سباليتي. فقد حظي المدرب التوسكاني بثقة مطلقة دون قيد أو شرط مباشرة بعد أسوأ هزيمة في الموسم أمام جنوى، وما لم تحدث كارثة في المباراتين المقبلتين أيضًا أمام فينيسيا وكومو، فسيبقى في منصبه حتى نهاية الموسم، وسيُحكم عليه بناءً على النتيجة النهائية التي سيحققها، أي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من عدمه.

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وأي حديث عن المستقبل وعن تغيير محتمل، حتى في حال تحقيق الهدف، لن يُدرس إلا في نهاية الموسم. كما أن انتقادات سباليتي المتواصلة لسوق الانتقالات ولتحركات الإدارة لم يتقبلها المدير التنفيذي ليوفنتوس بنسبة 100%، ولذلك ستكون المراجعة ضرورية في كل الأحوال. فهل ستفضي إلى تثبيت سباليتي، أم إلى استبداله بكونتي أو إنزاغي؟ وحده الملعب، اليوم، قادر على تقديم الإجابة.