سيليسين ينصح صديقه السابق في برشلونة بالتوقيع لفالنسيا

ويعترف بصعوبة منافسة شتيجن

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أجرى حارس مرمى برشلونة السابق ياسبر سيليسين، مقابلة مطولة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، للكشف عن أهدافه وطموحه في المرحلة القادمة، والأسباب التي دفعته للتمسك بقرار مغادرة "كامب نو"، لبدء مغامرة جديدة مع خفافيش فالنسيا.

وأصر الحارس الدولي الهولندي على أنه اتخذ القرار الصحيح، بالهروب من مقاعد بدلاء المدرب ارنستو فالفيردي، لأن بحسب تعبيره "اللعب بصفة مستمرة لفالنسيا أفضل من الجلوس على مقاعد بدلاء البلو جرانا"، مشيدًا بتاريخ "الميستايا"، باعتباره صرحًا لأحد أباطرة الليجا.

ولم ينكر حامي عرين أياكس أمستردام السابق، أنه عانى الأمرين لإزاحة ميل الأمس تير شتيجن من عرين البرسا، وذلك بحسب قوله "شتيجن في مستوى آخر"، واصفًا الدولي الألماني بالحارس الأفضل عالميًا، وهو ما ساعده على التعلم والتطور بالعمل معه على مدار 3 سنوات في التدريبات اليومية".

في الوقت ذاته، لفت إلى أنه قرر مغادرة معقل الكاتلان، بحثًا عن مكان يساعده على تأمين مكانه في تشكيلة الأراضي المنخفضة الأساسية في القادم.

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وختم حديثه برد على سؤال حول رأيه في زميل الأمس رافينيا المرتبط مستقبله بالانتقال لفالنسيا، قائلاً "إنه لاعب رائع، من سوء حظه أنه تعرض لكثير من الإصابات، لكنه لاعب رائع، وسيكون من الجيد اللعب معه هنا، رافينيا صديقي وبالطبع آمل أن يوقع لفالنسيا".