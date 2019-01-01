سيليسين يقترب من الدوري الإنجليزي

ما هي وجهة سيليسين المحتملة بعد الرحيل عن برشلونة؟

يقترب ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

سيليسين أعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة بحثًا عن الحصول على دقائق لعب أكثر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ أندية مانشستر يونايتد ووست هام وإيفرتون يراقبون موقف اللاعب وعلى استعداد للتعاقد معه.

وأوضحت أنّ برشلونة يرغب في بيع الحارس مقابل 20 مليون يورو على الأقل وهو ما قد تدفعه فرق البريميرليج دون أي أزمة.

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▪️الكثير من الآمال والطموحات معلقة بهذا الرجل

▪️مسؤولية ضخمة لن يدركها إلا مع صافرة بداية أول مباراة رسمية

▪️الجماهير الآن تحتفي به لكنها لن تصبر كثيرًا ولن تتحمل موسمًا كالذي مضى



أشياء كثيرة على إيدين أن يدركها جيدًا 👌 pic.twitter.com/Jo8fQxqOw1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

وكان اللاعب قريبًا من الانضمام إلى صفوف بنفيكا ولكن بطل الدوري البرتغالي رفض دفع أكثر من 12 مليون يورو كما فشل في الاتفاق مع الحارس الهولندي حول الشروط الشخصية.

ويحاول فالنسيا التعاقد مع سيليسين إلا أنّ بطل كأس الملك سيجد صعوبة في دفع المبلغ المطلوب من برشلونة.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني تعاقد مع الحارس الهولندي في صيف 2016 قادمًا من أياكس.