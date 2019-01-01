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سيليسين يقترب من الدوري الإنجليزي

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ما هي وجهة سيليسين المحتملة بعد الرحيل عن برشلونة؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

سيليسين أعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة بحثًا عن الحصول على دقائق لعب أكثر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ أندية مانشستر يونايتد ووست هام وإيفرتون يراقبون موقف اللاعب وعلى استعداد للتعاقد معه.

وأوضحت أنّ برشلونة يرغب في بيع الحارس مقابل 20 مليون يورو على الأقل وهو ما قد تدفعه فرق البريميرليج دون أي أزمة.

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وكان اللاعب قريبًا من الانضمام إلى صفوف بنفيكا ولكن بطل الدوري البرتغالي رفض دفع أكثر من 12 مليون يورو كما فشل في الاتفاق مع الحارس الهولندي حول الشروط الشخصية.

ويحاول فالنسيا التعاقد مع سيليسين إلا أنّ بطل كأس الملك سيجد صعوبة في دفع المبلغ المطلوب من برشلونة.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني تعاقد مع الحارس الهولندي في صيف 2016 قادمًا من أياكس.

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