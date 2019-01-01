سيليسين يطلب تسهيل مفاوضات خروجه من برشلونة

الحارس البديل في برشلونة يقترب من الرحيل في الصيف

طلب ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، من الإدارة تسهيل مهمة خروجه من النادي نافيًا اقترابه من بنفيكا البرتغالي.

سيليسين عبّر عن رغبته في اللعب لفريق آخر للمشاركة في دقائق أكثر عن برشلونة.

وقال سيليسين في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "طلب برشلونة 60 مليون يورو للتخلي عني لن يساعدني ولكني لا أزال هادئًا وأنتظر ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة".

وتابع: "سوف أرى الخيارات المتاحة أمامي بعد انقضاء العطلة وأتمنى الانضمام لأحد الفرق التي تشارك في الدوريات الخمس الكبرى".

✨بات المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول ، خامس لاعب عربي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



🔴 ولكن @MoSalah ليس العربي الأول الذي يتأهل إلى النهائي ويقترب من تحقيق اللقب.👌

دعونا نستعرض لكم النجوم الأربعة الذين سبقوا صلاح في التأهل للمباراة النهائية. pic.twitter.com/abDtqoTiT7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

وحول أسوأ مباراة في الموسم الحالي، اختار الهولندي خسارة نهائي كأس الملك أمام فالنسيا مشيرًا إلى أنّه كان حارس المرمى في هذا اللقاء بينما لم يلعب مباراة ليفربول في أنفيلد.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير لاقتراب سيليسين من بنفيكا مقابل 25 مليون يورو.