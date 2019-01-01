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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

سيليسين يطلب تسهيل مفاوضات خروجه من برشلونة

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Getty Images
الحارس البديل في برشلونة يقترب من الرحيل في الصيف
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

طلب ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، من الإدارة تسهيل مهمة خروجه من النادي نافيًا اقترابه من بنفيكا البرتغالي.

سيليسين عبّر عن رغبته في اللعب لفريق آخر للمشاركة في دقائق أكثر عن برشلونة.

وقال سيليسين في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "طلب برشلونة 60 مليون يورو للتخلي عني لن يساعدني ولكني لا أزال هادئًا وأنتظر ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة".

وتابع: "سوف أرى الخيارات المتاحة أمامي بعد انقضاء العطلة وأتمنى الانضمام لأحد الفرق التي تشارك في الدوريات الخمس الكبرى".

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وحول أسوأ مباراة في الموسم الحالي، اختار الهولندي خسارة نهائي كأس الملك أمام فالنسيا مشيرًا إلى أنّه كان حارس المرمى في هذا اللقاء بينما لم يلعب مباراة ليفربول في أنفيلد.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير لاقتراب سيليسين من بنفيكا مقابل 25 مليون يورو.

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