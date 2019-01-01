"سيلفي" يقود مولودية وجدة للتعادل في الدوري المغربي
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
انتهى لقاء يوسيفيه بورشيد ومولودية وجدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ23 من البطولة المغربية.
وشهد اللقاء هدفين لم يكن الفارق بينهم كبيرًا، والتي حسمت نتيجة اللقاء النهائية.
وكان احتفال لاعبي بورشيد بهدف التقدم هو سبب تعادل مولودية وجدة السريع، بسبب احتفال "السليفي".
#بطولة_إتصالات_المغرب| #مولودية_وجدة يفرض التعادل على مضيفه #يوسفية_برشيد بنتيجة 1-1 ضمن فعاليات الأسبوع 23.<<هدفا المواجهة>>. pic.twitter.com/t57pcUHoZs— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) April 2, 2019
حيث سجل محمد الفقية هدف التقدم في الدقيقة 30، ليخرج اللاعبين ليحتفلون بالهدف على طريقة السيلفي في منتصف ميدانهم.
ليتواصل اللعب، ويحصل الضيوف على ركلة جزاء وسط عودة سريعة من اللاعبين لأرضية الملعب، ورغم الاعتراضات، سجل نبيل الولجي هدف التعادل في الدقيقة 34.
السيلفي الذي تسبب في ركلة جزاء.— Akram Nassih (@elfootballholic) April 2, 2019
صنع لاعبوا يوسفية برشيد الحدث اليوم بالدوري المغربي، حين اختاروا الاحتفال في نصف ملعبهم بهدف السبق عن طريق التقاط سيلفي جماعي وبينما هم منهمكون بذلك قام لاعبوا مولودية وجدة بلعب الكرة بسرعة ويتصلوا على ركلة جزاء اتت بهدف التعادل. pic.twitter.com/uSS9OV6Oze
ليتعادل الفريقين في المركز الرابع والخامس من المسابقة برصيد 32 نقطة، في صراع وصافة الدوري المغربي.