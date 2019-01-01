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الدوري المغربي الممتاز

"سيلفي" يقود مولودية وجدة للتعادل في الدوري المغربي

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مولودية وجدة يتأهل للدوري المغربي للمحترفين
لينتهي الصراع بالتعادل
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

انتهى لقاء يوسيفيه بورشيد ومولودية وجدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ23 من البطولة المغربية.

وشهد اللقاء هدفين لم يكن الفارق بينهم كبيرًا، والتي حسمت نتيجة اللقاء النهائية.

وكان احتفال لاعبي بورشيد بهدف التقدم هو سبب تعادل مولودية وجدة السريع، بسبب احتفال "السليفي".

حيث سجل محمد الفقية هدف التقدم في الدقيقة 30، ليخرج اللاعبين ليحتفلون بالهدف على طريقة السيلفي في منتصف ميدانهم.

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ليتواصل اللعب، ويحصل الضيوف على ركلة جزاء وسط عودة سريعة من اللاعبين لأرضية الملعب، ورغم الاعتراضات، سجل نبيل الولجي هدف التعادل في الدقيقة 34.

ليتعادل الفريقين في المركز الرابع والخامس من المسابقة برصيد 32 نقطة، في صراع وصافة الدوري المغربي.

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