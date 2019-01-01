"سيلفي" يقود مولودية وجدة للتعادل في الدوري المغربي

لينتهي الصراع بالتعادل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

انتهى لقاء يوسيفيه بورشيد ومولودية وجدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ23 من البطولة المغربية.

وشهد اللقاء هدفين لم يكن الفارق بينهم كبيرًا، والتي حسمت نتيجة اللقاء النهائية.

وكان احتفال لاعبي بورشيد بهدف التقدم هو سبب تعادل مولودية وجدة السريع، بسبب احتفال "السليفي".

حيث سجل محمد الفقية هدف التقدم في الدقيقة 30، ليخرج اللاعبين ليحتفلون بالهدف على طريقة السيلفي في منتصف ميدانهم.

ليتواصل اللعب، ويحصل الضيوف على ركلة جزاء وسط عودة سريعة من اللاعبين لأرضية الملعب، ورغم الاعتراضات، سجل نبيل الولجي هدف التعادل في الدقيقة 34.

السيلفي الذي تسبب في ركلة جزاء.



صنع لاعبوا يوسفية برشيد الحدث اليوم بالدوري المغربي، حين اختاروا الاحتفال في نصف ملعبهم بهدف السبق عن طريق التقاط سيلفي جماعي وبينما هم منهمكون بذلك قام لاعبوا مولودية وجدة بلعب الكرة بسرعة ويتصلوا على ركلة جزاء اتت بهدف التعادل. pic.twitter.com/uSS9OV6Oze — Akram Nassih (@elfootballholic) April 2, 2019

ليتعادل الفريقين في المركز الرابع والخامس من المسابقة برصيد 32 نقطة، في صراع وصافة الدوري المغربي.