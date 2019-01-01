سيلفينيو مدربًا لأوليمبيك ليون

رئيس نادي ليون يصرح بأن مساعد تيتي في البرازيل سيلفينيو سيكون هو مدرب الفريق في الموسم المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن رئيس نادي أوليمبيك ليون الفرنسي جان ميشيل أولاس أن البرازيلي الشاب سيلفينيو سيكون هو مدرب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان أوليمبيك ليون قد حقق انتصارًا عريضًا على ضيفه كان بأربعة أهداف مقابل لا شيء مساء السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وعقب المباراة، تحدث رئيس النادي جان ميشيل أولاس عن مستقبل مدرب الفريق برونو جينيسيو، حيث أكد أنه لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن أولاس أن سيلفينيو مساعد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي سيكون هو خليفة برونو جينيسيو في منصب المدير الفني لأوليمبيك ليون الموسم المقبل.

كرة القدم أحيانًا ما تكون قاسية 😭 pic.twitter.com/llpEndmIrf

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وقال أولاس إن سيلفينيو لديه الطموح والقدرة على العمل مع المواهب الشابة، وهي المواصفات التي يجب أن تتوافر في مدرب النادي.

نحو أفضل مواسمه | كيف كان عام بنزيما الأول بدون رونالدو؟

يذكر أن أوليمبيك ليون يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة، كما غادر دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد برشلونة.