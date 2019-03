سيلفا يقتحم القائمة التاريخية لصناع اللعب في البريميرليج

واصل ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي تألقه على صعيد صناعة اللعب، بصناعته لهدف الفوز على بورنموث الذي سجله الجزائري رياض محرز

.

بذلك لم يقل سيلفا أبداً عن 5 تمريرات حاسمة في جميع مواسمه التسعة في البريميرليج، حيث كان أفضلهم موسم 2011-2012 بـ15 تمريرة حاسمة.

David Silva has provided at least five assists in each of his nine Premier League seasons:



2010/11: 7

2011/12: 15

2012/13: 8

2013/14: 9

2014/15: 7

2015/16: 11

2016/17: 7

2017/18: 11

2018/19: 5



Consistent creation. 💫 https://t.co/qLlgbly11p