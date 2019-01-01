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الدوري الإنجليزي الممتاز

سيلفا يقتحم القائمة التاريخية لصناع اللعب في البريميرليج

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تمريرته الحاسمة لمحرز تصنع الفارق..

واصل ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي تألقه على صعيد صناعة اللعب، بصناعته لهدف الفوز على بورنموث الذي سجله الجزائري رياض محرز

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بذلك لم يقل سيلفا أبداً عن 5 تمريرات حاسمة في جميع مواسمه التسعة في البريميرليج، حيث كان أفضلهم موسم 2011-2012 بـ15 تمريرة حاسمة.

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على الجانب الآخر اقتحم سيلفا قائمة الأفضل في صناعة الأهداف بتاريخ البريميرليج، متساوياً مع ديفيد بيكهام في المركز الثامن بـ80 تمريرة حاسمة.

 

يبعد سيلفا تمريرتين عن أقرب من يسبقوه (جيمس ميلنر لاعب ليفربول – 82)، ثم قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد الذي يملك 92 تمريرة في رصيده.

الخمسة الأوائل من الأعلى هم رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايت (162) وسيسك فابريجاس نجم آرسنال وتشيلسي السابق (111) وواين روني قائد مانشستر يونايتد السابق (103) وأسطورة وسط تشيلسي فرانك لامبارد (102) وأخيراً الهولندي دينيس بيركامب أسطورة الجانرز (94).

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