سيلفا يقتحم القائمة التاريخية لصناع اللعب في البريميرليج

تمريرته الحاسمة لمحرز تصنع الفارق..

واصل ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي تألقه على صعيد صناعة اللعب، بصناعته لهدف الفوز على بورنموث الذي سجله الجزائري رياض محرز

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بذلك لم يقل سيلفا أبداً عن 5 تمريرات حاسمة في جميع مواسمه التسعة في البريميرليج، حيث كان أفضلهم موسم 2011-2012 بـ15 تمريرة حاسمة.

David Silva has provided at least five assists in each of his nine Premier League seasons:



2010/11: 7

2011/12: 15

2012/13: 8

2013/14: 9

2014/15: 7

2015/16: 11

2016/17: 7

2017/18: 11

2018/19: 5



Consistent creation. 💫 https://t.co/qLlgbly11p — Squawka Football (@Squawka) March 2, 2019

على الجانب الآخر اقتحم سيلفا قائمة الأفضل في صناعة الأهداف بتاريخ البريميرليج، متساوياً مع ديفيد بيكهام في المركز الثامن بـ80 تمريرة حاسمة.

Most Premier League assists of all-time:



Ryan Giggs (162)

Cesc Fábregas (111)

Wayne Rooney (103)

Frank Lampard (102)

Dennis Bergkamp (94)

Steven Gerrard (92)

James Milner (82)

David Beckham (80)

David Silva (80)



El Mago now level with Golden Balls. pic.twitter.com/9aHgwbWGgd — Coral (@Coral) March 2, 2019

يبعد سيلفا تمريرتين عن أقرب من يسبقوه (جيمس ميلنر لاعب ليفربول – 82)، ثم قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد الذي يملك 92 تمريرة في رصيده.

الخمسة الأوائل من الأعلى هم رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايت (162) وسيسك فابريجاس نجم آرسنال وتشيلسي السابق (111) وواين روني قائد مانشستر يونايتد السابق (103) وأسطورة وسط تشيلسي فرانك لامبارد (102) وأخيراً الهولندي دينيس بيركامب أسطورة الجانرز (94).