سيلفا يساعد باريس سان جيرمان ويصبح فرنسياً

البرازيلي مع فريقه منذ أكثر من ستة أعوام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنى البرازيلي تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان، أنه تحصل على الجنسية الفرنسية هو وعائلته رسمياً بعد المدة الطويلة التي قضاها في البلاد.

ويلعب سيلفا مع بي إس جي منذ انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية قادماً من ميلان في صيف 2012 بصفقة مشتركة مع زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال سيلفا للصحافة بعد تسلمه جواز سفره الجديد:"هذا يوم سعيد لي ولعائلتي، أنا هنا منذ ست سنوات ونصف وهذا البلد رحب بنا، لتحيا فرنسا".

حصول سيلفا على الجنسية الفرنسية يساعد بي إس جي لأنه يوفر له مكاناً إضافياً للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي بعدما كان البرازيلي يشغل واحداً.

رئيس ليون يدعو باريس سان جيرمان لشراء ندومبيلي

🔙 بعد غياب 9 أشهر.. كريستيانو رونالدو يعود لقائمة البرتغال 🇵🇹 من جديد pic.twitter.com/CXFIdwrlVC — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

أرسنال يُحيي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط باريس

ويحصل كل فريق على ثلاثة أماكن للاعبين لا يحملون جنسيات الاتحاد، وحالياً يحتل نيمار واحدة والأخرى لياندرو باريديس المنضم من زينيت.

وعلق سيلفا على مستقبله مع الفريق قائلاً: "لا يزال في عقدي عام ونصف، بعد نهاية الموسم سنتحدث، لا أعرف لمتى سيستمر هذا الحب، لا تعرف المستقبل".

ويلعب باريس سان جيرمان هذه الجولة أمام مارسيليا في كلاسيكو الكرة الفرنسية.