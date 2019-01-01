سيلفا: لا أود مواجهة ميسي أو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات بيرناردو سيلفا فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا

تمنى بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، عدم مواجهة يوفنتوس أو برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

مانشستر سيتي تأهل لربع النهائي بعد الفوز على شالكه بنتيجة 10-3 مجموع المباراتين.

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية: "لا أود مواجهة كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا، أعرفه جيدًا وما يستطيع القيام به وما قدّمه أمام أتلتيكو مدريد خير دليل".

وتابع: "حينما تشارك في بطولة مثل دوري أبطال أوروبا وحينما تضعك القرعة في مواجهة مثل هذه أمام لاعبين على أعلى مستوى فهذا أمر جيد. ولكني لا أفضل مواجهة رونالدو أو ليونيل ميسي مع برشلونة".

بيرناردو اعترض على وصف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، له بأنّه أفضل لاعب برتغالي موضحًا أنّ ما قدّمه رونالدو خلال 15 عامًا يبرهن على قدراته.

واختتم: "لدينا طموح لتقديم كل شيء في جميع البطولات وأود الاستمرار مع مانشستر سيتي لفترة طويلة وحصد الألقاب فأنا أحب الفريق والمدرب والأجواء هنا".

سيلفا جدد تعاقده مع السيتزنز حتى عام 2025.

وتُقام قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبلة.