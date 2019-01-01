سيلفا: ماني يستحق الكرة الذهبية

موسم مميز حتى الآن للنجم السنغالي

هيثم محمد تويتر

كال تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان، المديح لنجم ليفربول ساديو ماني ورشحه للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ولعب سيلفا أمام ماني الأسبوع الفائت عندما تقابلت البرازيل مع السنغال ودياً في سنغفورة، وتعادلا بهدف لكل جانب.

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وقال سيلفا مع "إكسبريس": "ساديو ماني لاعب عالمي، هو تقريباً متكامل، يتحرك بسرعة رهيبة ويتحكم بالكرة جيداً وذكي في تحركاته".

وأضاف: "بما حققه هذا العام، برأيي هو يستحق أن يكون في النقاش من أجل التتويج بالكرة الذهبية".

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وسجل ماني 26 هدفاً بكل المسابقات الموسم الماضي، وحتى الآن هز الشباك ست مرات في البريميرليج مع ليفربول هذا الموسم.