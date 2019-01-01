بيرناردو سيلفا: الخسارة أمام ليفربول ستجعل مهمة "اللقب" صعبة جدًا

الجميع يتحدث عن مباراة القمة مساء الخميس القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف بيرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي أن الخسارة أمام ليفربول مساء الخميس القادم ستجعل مهمتهم في المنافسة على اللقب صعبة للغاية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، وسيلتقي الفريقان في ملعب الاتحاد مساء الخميس.

وتحدث الجناح البرتغالي عن المباراة معترفًا بأنهم الطرف الذي يُعاني أكثر من الضغوطات لحاجتهم للفوز، مضيفًا "نحن ندرك أن الضغوطات علينا أكثر قليلًا، لأننا مطالبون بالفوز، وإلا سيكون من الصعب جدًا مطاردتهم".

أضاف "هذا ما سنحاول فعله، وهذا ما نحاول فعله كل مباراة. سنحاول الفوز بالنقاط الثلاثة خاصة أن المباراة أمام جماهيرنا. سنحاول الفوز بتلك المباراة".

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"علينا الاعتقاد بأننا مطالبون بالفوز بكل مباراة لمحاولة الوصول لهم، ولتقليص الفجوة قليلًا، وهذا ما سنحاول فعله في المباراة القادمة. نحن ندرك أنهم فوقنا بـ7 نقاط لكنها ستُصبح 4 فقط إن تمكنا من الفوز، والفارق كبير بين 7 و4. سنحاول وضع بعض الضغط عليهم".

وأتم الدولي البرتغالي حديثه مشيدًا بأداء الريدز هذا الموسم، بقوله "لديهم الكثير من المباريات بشباك نظيفة هذا الموسم، دفاعهم مثير للإعجاب، فيما الجميع يعلم مدى جودة الثلاثي الأمامي".

"هم يعملون كثيرًا، لاعبو الوسط لديهم يعملون كثيرًا، يضغطون بقوة. نحن نعرفهم وهو يعرفوننا، هم يقومون بعمل جيد هذا الموسم، سواء في البريميرليج أو دوري الأبطال، لذا هم فريق ممتاز وسنحاول الفوز عليهم".