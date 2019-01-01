سيلفا عن رودريجو: أتمنى أن يتركه زيدان على مقاعد ريال مدريد

تياجو سيلفا نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن موهبة ريال مدريد رودريجو وما قدمه في الأسابيع الماضية.

أشاد تياجو سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان باللاعب الشاب رودريجو مواطنه ونجم ريال مدريد الإسباني وما قدمه من مستويات منذ بداية الموسم.

جاء هذا في تصريحات نقلها على لسانه "فوت ميركاتو"، وأكد خلالها أن وجود رودريجو في أي فريق يضيف له الكثير بالرغم من صغر سنه.

وقال سيلفا: "أتمنى أن يتركه زيدان على مقاعد البدلاء، أظن أن الأمر من الممكن أن يكون مفاجيء بالنسبة للعديد من الأشخاص أن تنفجر موهبة لاعب عمره ١٨ عامًا بتلك الطريقة".

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وأضاف: "رودريجو لديه شخصية قوية والأمر لا يتعلق بطريق اللعب فقط، انظروا كيف يحتفل بالأهداف وكيف يتمتع بالكثير من الهدوء".

وأكمل: "هو يعلم ما الذي يحتاجه في مسيرته الكروية منذ بدايتها، وبالفعل بدأ في جني خبرات جيدة للغاية من أجل ذلك، أنا سعيد من أجله".

وأنهى تصريحاته: "أن يسجل ثلاثية في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، علينا أن نبقي أعيننا عليه بسبب تلك الموهبة الكبيرة التي أظهرها مؤخرًا".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وبفارق خمس نقاط لصالح النادي الفرنسي.

تياجو سيلفا نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن موهبة ريال مدريد رودريجو وما قدمه في الأسابيع الماضية.