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الدوري الإنجليزي الممتاز

سيلفا : جوميز إلى توتنهام ؟ لست مهتماً!

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المدرب البرتغالي تحدث عن مستقبل مواطنه مع إيفرتون قبل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون، أنه لا يهتم كثيراً بشائعات عدم استمرار لاعبه البرتغالي أندري جوميز بصفوف الفريق.

جوميز انضم لإيفرتون قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وبعد بداية سيئة لجوميز، بدأ اللاعب يدخل التشكيل الأساسي لإيفرتون ويقدم مستويات مميزة، جذبت أنظار بعد الأندية لضمه أبرزها توتنهام.

وقال سيلفا بخصوص موقف اللاعب:"كل ما يتم تداوله لن يؤثر علينا ابدأ مهما حدث".

وأضاف:"اتفهم وجود اهتماماً بضمه من بعض الأندية، ولكن لن يغير ذلك من خططنا هذا الموسم".

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وتابع:"عندما يكون لديك لاعبين مميزين فمن الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بالحصول على خدماتهم، هذا أمر عادي في كرة القدم".

وتأتي تصريحات سيلفا في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي غداً السبت، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

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