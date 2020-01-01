سيلفا: الفوز على ريال مدريد طريقنا لتحقيق دوري الأبطال

المخضرم الإسباني يحلم بالتتويج بالأبطال قبل رحيله عن مانشستر سيتي الموسم القادم

رفع صانع ألعاب مانشستر سيتي دافيد سيلفا، شعار لا تراجع ولا استسلام قبل مواجهة ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأصر النجم الإسباني على أن فريقه سيخوض المباراة بحثًا عن الفوز أو على أقل تقدير العودة إلى شمال إنجلترا بنتيجة إيجابية، وذلك لاعتقاده بأن إقصاء النادي الميرينجي سيكون مهمًا في رحلة البحث عن أول لقب أبطال في تاريخ "سكاي بلوز".

وقال سيلفا في حديثه مع الصحفيين قبل المباراة "مباراة في غاية الأهمية، وشخصيًا أريد الفوز بهذه البطولة التي لم أتوج بها من قبل".

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وعن صدام ريال مدريد، قال "ستكون مهمة لأننا نتطلع للفوز بدوري الأبطال، ونعرف جيدًا أن كل مباراة نخوضها في هذه البطولة مهمة وصعبة للغاية".

وفي رده على سؤال حول عقوبة اليويفا على النادي بحظره من اللعب في البطولة لخرق قانون اللعب المالي النظيف، قال "العقوبة قد فُرضت. وعلينا الآن الحفاظ على تركيزنا ومواصلة العمل الجاد، ونحن نفعل ذلك".

أما عن ردة فعله بعد تلقيه خبر الوقوع في طريق ريال مدريد في هذه المرحلة، قال "كانت طبيعية لأن قرعة دوري الأبطال دائمًا صعبة".

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وتابع في تصريحات أخرى نقلها موقع النادي الرسمي على لسانه "نريد أن نلعب بطريقتنا المعتادة في السنوات الماضية، وأن نكون عدوانيين في خلق الفرص والتحكم في المباراة، وإذا فعلنا ذلك بشكل جيد، فسوف نقدم مباراة رائعة".

وختم "لقد فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضيين وهذا أمر معقد للغية، وهذا الموسم ليفربول لم يعرف الهزيمة ويلعب بشكل جيد، لذا يتعين علينا التركيز بشكل أفضل في البطولات الأخرى".

وسيقام لقاء العودة على ملعب "الاتحاد" في السابع عشر من مارس القادم.