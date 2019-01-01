سيلفا: البرازيل لا تخشى ميسي رغم غياب نيمار

تياجو سيلفا يرفع راية التحدي في وجه الأرجنتيني وميسي رغم غياب نيمار

قال قائد المنتخب البرازيلي تياجو سيلفا إنه لا يخشى مواجهة الأرجنتين حتى مع وجود نجمهم وقائدهم ليونيل ميسي.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي مساء الجمعة المقبل في مواجهة ودية ولكنها بطابع رسمي نظرًا للمنافسة القوية ما بين المنتخبين والصراع التاريخي بينهما.

وسيعود أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي للمشاركة من جديد مع منتخب الأرجنتين لأول مرة منذ مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا الماضية والتي تم إيقافه بعدها 3 أشهر بسبب تصريحاته القاسية في حق الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

بينما سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن المباراة بداعي الإصابة، الأمر الذي تحدث عنه تياجو سيلفا بدوره مؤكدًا أنه مؤثر ولكنه لا ينقص من حظوظ السامبا.

وقال سيلفا: "لقد واجهنا الأرجنتين في وجود ليونيل ميسي من قبل، ونجحنا في الفوز، أخرها كانت مواجهة نصف نهائي كوبا أمريكا الأخيرة"

وأضاف: "غياب نيمار لا يجعلنا نخشى ميسي، نحن نحترم الجميع ولكننا قادرون على اللعب دون أي من نجومنا، لقد حدث ذلك بالفعل أيضًا خلال كوبا أمريكا وأثبتنا قوتنا"

وتابع: "المباراة ستكون بطابع خاص كما تكون مبارياتنا دائمًا ضد الأرجنتين، متحمس لها كثيرًا وأشعر أننا نستطيع تحقيق الفوز"

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يذكر أن منتخب البرازيل قد فاز على نظيره الأرجنتيني في آخر المواجهات التي جمعت بينهما في نصف نهائي كوبا أمريكا الأخيرة، والتي نظمتها البرازيل وفازت بها في النهاية.