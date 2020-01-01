سيلفا: اختلفت مع جيسوس، وريال مدريد قادر على إقصاء مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات برناردو سيلفا حول مواجهة ريال مدريد

أكد برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، صعوبة مواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مشيدًا بعبقرية مدربه بيب جوارديولا التكتيكية وخلافه مع المدرب جورجي جيسوس.

ريال مدريد خسر على أرضه في ذهاب ثمن النهائي بنتيجة 2-1 وكان من المقرر خوض الإياب في مارس الماضي على ملعب "اتحاد" ولكن وباء كورونا أوقف المسابقة.

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ومن المتوقع عودة الدوري الإنجليزي في منتصف يونيو المقبل بينما تُستكمل مباريات التشامبيونزليج في أغسطس.

وقال سيلفا في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية: "علينا التحلي بالصبر قبل استكمال المسابقة، ويحب علينا الحصول على جميع الضمانات الممكنة لأجل التأكد من سلامة الوضع وإمكانية اللعب دون مخاطر طبية".

وتابع: "عانيت في بنفيكا بسبب عدم إيمان جورجي جيسوس بإمكانياتي، كل مدرب له الحق في وجهة نظره، ورؤية المدرب دفعتني للانضمام إلى موناكو ومن ثم التألق واللعب مع مانشستر سيتي".

سيلفا أكد أنّ موناكو كان فريقًا يمتلك العديد من الأسماء الجيدة بين أصحاب الخبرات والمواهب الشابة وفرصة لتطوير مستواه، موضحًا أنّ حلمه كان اللعب للدوري الإنجليزي ولذلك لم يتردد في قبول عرض مانشستر سيتي.

وأردف: "بيب جوارديولا يرى كرة القدم بصورة مختلفة عن أي مدرب آخر تعاملت معه، وبمجرد قدومي للفريق احتجت الوقت لتعلم كيفية التأقلم وفهم أفكاره. لقد كان أفضل قرار في مسيرتي وتطورت بصورة مستمرة مع المدرب".

وواصل: "حينما لعبنا ضد ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" لم نواجه أزمة في تغيير طريقة اللعب، لأنّ بيب معتادًا على ذلك، لقد عانينا كثيرًا قبل تحقيق الفوز، ولا يزال البلانكوس قادرًا على التأهل وتنتظرنا مباراة صعبة في الإياب".

وحول مواجهة الملكي، استرسل: "مارسيلو لاعب أقرب إلى الجناح منه إلى الظهير وقادر دائمًا على الهجوم، أما فيرلاند ميندي فيمتاز بقوته البدنية وعمره الصغير. الثنائي مختلف والمدرب زين الدين زيدان يعرف الطريقة المثلى لاستخدام كل لاعب منهم. نحن نتحدث عن فريق حقق الأبطال 13 مرة منها 4 مرات في السنوات الأخيرة وبالتالي المواجهة صعبة".

واختتم: "أتمنى اعتزال كرة القدم في بنفيكا، لم تتح لي الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول ولكني قد أعود في المستقبل".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام أياكس في ثمن النهائي.