سيلفا أسرع لاعب في تاريخ البريميرليج وصولًا لـ 200 فوزًا

ديفيد سيلفا يحثث الانتصار رقم 200 في البريميرليج في 289 مباراة فقط

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

بات نجم وسط الملعب الإسباني ديفيد سيلفا أسرع لاعب يصل إلى الفوز رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل إلى هذا الرقم في أقل من 300 مباراة.

وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا هامًا على حساب مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الانتصار الذي حققه فريقه اليوم، يكون قد وصل إلى 200 فوز في البريميرليج بقميص مانشستر سيتي، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من فالنسيا الإسباني. .

وبهذا الرقم، بات ديفيد سيلفا أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وصولًا إلى الفوز رقم 200 بعدما خاص 289 مباراة فقط، وهو الوحيد الذي وصل إلى هذا الرقم قبل أن يلعب 300 مباراة في البطولة.

وتفوق سيلفا على كل من جون تيري وريان جيجز وبيتر تشيك وأشلي كول، حيث حققوا هذا الرقم في 305 و310 و315 و318 مباراة على الترتيب.

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يذكر أن ديفيد سيلفا كان قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2010، وحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق في 4 مناسبات أولها في 2012 وآخرها العام الماضي.