سيكو سانوجو يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة سانوجو للجماهير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو لاعب نادي اتحاد جدة السعودي الجديد رسالة خاصة إلى جماهير الفريق الاتحادي عقب التعاقد معه بشكل رسمي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة سانوجو للجماهير.

وقال اللاعب الإيفواري في رسالته : "صباح الخير، أنا سيكو سانوجو، سعيد جداً بالانضمام إلى نادي الاتحاد الكبير. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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(📽️: @Alittihad_Saudi ) pic.twitter.com/jAIbBo5c37 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 24, 2018

وأضاف سانوجو في رسالته : أحب أن أشكر الاتحاد على دعمها لي، وسعيد بارتداء قميص الفريق، وسنعمل سوياً على تحقيق نتائج إيجابية.

وكان نادي اتحاد جدة، قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب يوم الجمعة الماضي، معلناً عن أولى صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد الفريق السعودي مع الإيفواري سيكو سانوجو، قادما من فريق يونج بويز السويسري، لمدة 3 مواسم.