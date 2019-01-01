مفاجأة - سانوجو يمتلك دليلًا قويًا يدين إدارة الاتحاد

سانوجو تأخر في الهروب لتوقيق ما حدث معه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

رفض الإيفواري سيكو سانوجو، الرحيل عن فريق اتحاد جدة، دون أن يمتلك دليلًا يدين إدارة ناديه، بعدما يهرب دون علم إدارة العميد.

الاتحاد أعلن منذ أيام، عن مغادرة سانوجو المملكة العربية السعودية، دون معرفة إدارة ناديه، ليتم اتهامه بالهروب.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن سانوجو استغل عدم وجود مدرب لياقة من جانب الجهاز الفني، من أجل الإشراف على تدريباته الانفرادية، وقام باستخدام هاتفه المحمول، لتوثيق تدريباته عبر مقاطع فيديو.

وتعد أحد الشروط المطلوبة، في حال تحويل أي لاعب للتدريب الانفرادي، أن يقام التدريب تحت إشراف مدرب لياقة.

إدارة الاتحاد تتحرك لإنهاء أزمة سيكو سانوجو

وتعمد سانوجو التأخر في الرحيل عن الاتحاد أسبوعين، من أجل توقيق كل ما يحدث له، ليمتلك أدلة كافية وواضحة على إدارة الاتحاد، عندما يطالب بفسخ عقده.

سانوجو أرسل إشعارًا إلى نادي الاتحاد، بفسخ العقد من جانبه، وهو الأمر الذي دفع إدارة العميد بتحويل ملفه إلى الإدارة القانونية حفاظًا على حقوقه.