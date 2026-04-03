"سيكون من الرائع أن أصبح مدربًا لفريق فينورد يومًا ما"

لا يزال ديرك كويت يحلم بأن يصبح مدربًا لفريق فينورد يومًا ما. هذا ما صرح به أيقونة النادي في بودكاست "De Plucheplakkers" الذي يُبث من مدينة دوردريخت.

سُئل كويت البالغ من العمر 45 عامًا عما إذا كان يفضل أن يصبح مدربًا لفريق فينورد أم مدربًا للمنتخب الهولندي في المستقبل. "فينورد بالطبع."

"في كلتا الحالتين، هذا هو أعلى ما يمكن تحقيقه كمدرب، لكن يجب أن أقول أيضًا أن هذا الأمر بعيد جدًا عن ذهني. إذا حدث ذلك يومًا ما، فسيكون أمرًا رائعًا. لقد مررت بمرحلة في الماضي كنت أعتقد فيها أنني سأصبح مدربًا لفريق فينورد. لكن الأمر لم يتم في ذلك الوقت"، يقول كويت.

فضل المدير الفني آنذاك فرانك أرنيسن التعاقد مع آرني سلوت. كويت يتفهم ذلك. "بالنظر إلى الوراء، أنا سعيد جدًا بالتطورات التي مررت بها حتى الآن. مهنة التدريب هي مهنة تعتمد على الخبرة وأنا سعيد جدًا بوجودي في المكان الذي أنا فيه الآن، فهو جيد بالنسبة لي."

"أنا في المكان المناسب في نادي دوردريخت لاتخاذ الخطوة التالية من هناك. في الوقت الحالي، لا أفكر في فينورد أو المنتخب الهولندي. لا يمكنني إنكار أن ذلك كان حلمًا في يوم من الأيام"، يختتم كويت.

قبل أن يبدأ كويت عمله في دوردريخت، كان يدرب فريق ADO دن هاغ وبييرشوت. يرغب نادي "شابيكوبن" في تمديد عقده المنتهي، لكن اللاعب من كاتويك لا يزال عليه اتخاذ قرار.

يحتل كويت مع دوردريخت حالياً المركز العاشر في دوري كيوكن كامبيون. ويأمل النادي في المشاركة في التصفيات في نهاية هذا الموسم.