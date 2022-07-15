"سيكون من الأفضل بقاء رونالدو .. لا يزال لاعبًا من الطراز الرفيع"

نجم مانشستر يونايتد السابق ينهال بالمديح على كريستيانو رونالدو

تم وصف كريستيانو رونالدو بأنه أحد الأصول الكبيرة لإريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر الجديد، في مانشستر يونايتد من قبل اللاعب السابق، ميكائيل سيلفستر الذي أكد أيضًا على أهمية بقائه في النادي بالموسم المقبل.

وتُثار العديد من الشكوك والتكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي مؤخرًا، حيث ارتبط بالرحيل عن أولد ترافورد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط الدون بالانتقال إلى تشيلسي وباريس سان جيرمان، لكن تظل هذه تقارير غير رسمية في ظل الغموض المُخيم على مستقبل رونالدو.

رونالدو لا غنى عنه في مانشستر يونايتد

وأكد تين هاج في تصريحات مؤخرًا أن كريستيانو رونالدو ليس للبيع، مشيدًا على أهميته في مشروعه الجديد بداية من الموسم المقبل.

وقال سيلفستر في تصريحات لموقع "فان ناشيونال": "سيكون من الأفضل بقاء كريستيانو رونالدو لأنه شخصية مهمة في غرفة الملابس".

واختتم حديثه قائلاً: "لقد أظهر أنه قادر على تحقيق الأهداف بغزارة، كريستيانو رونالدو لا يزال لاعبًا من الطراز الرفيع".

يذكر أن كريستيانو رونالدو خاض 30 مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم نجح من خلالها في تسجيل 18 هدفًا، بينما أرسل ثلاث تمريرات حاسمة.

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