"سيكون معنا حتى يناير" .. تين هاج يؤكد استمرار رونالدو مع يونايتد

مدرب مانشستر يونايتد يحسم مصير كريستيانو رونالدو مع الفريق.

أكد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق على الأقل حتى يناير 2023.

تين هاج أكد أن استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد نابع من رغبة اللاعب نفسه، وأنه لن يبقى مع الفريق حتى يناير على الأقل إذا لم يكن يريد ذلك.

ويبدو أن جهود رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، قد اقتربت من نهاية غير مثمرة للبرتغالي.

رونالدو كان يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف الحالي، بعد 12 شهرًا من عودته العاطفية إلى "أولد ترافورد" من أجل اللعب في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال تين هاج؟

خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، والتي تقام مساء الخميس، سُئل تين هاج عن وضع رونالدو مع "الشياطين الحمر"، وعما إذا كان قد تحدث مع البرتغالي.

وقال تين هاج في التصريحات التي نقلتها شبكة "سكاي" الإنجليزية: "تحدثنا عدة مرات، نعم، نحن في نفس الموقف، إنه سعيد بالبقاء، وإلا فلن يكون هنا".

تعاقد مانشستر يونايتد مع البرازيلي أنتوني من أياكس مقابل 100 مليون يورو، قد يحد من وقت لعب رونالدو، لكن بالنسبة إلى تين هاج، فإن الإنفاق الضخم في فترة الانتقالات الصيفية هو إشارة واضحة بشأن طموحات النادي.

وقال الهولندي: "إنها إشارة، هذا صحيح، لكن جميع الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي أنفقت الكثير، هذه هي السوق".

وأردف: "منذ البداية قلنا إننا خططنا في وجود رونالدو، نحن سعداء معه، وهو سعيد بالتواجد هنا، ونريد أن نجعل الموسم ناجحًا معًا".

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وتابع: "من الواضح أننا عززنا الفريق، كمدرب أريد دائمًا المزيد، وما أطلب من لاعبي فريقي يجب أن أظهره أيضًا، أريد الأقصى دائمًا، لكن في مرحلة معينة يجب أن تكون راضيًا بما لديك".

ما هو دور رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

تين هاج تحدث أيضًا عن المكان الذي يلائم رونالدو في فلسفته الكروية، وسط ثقة من الهولندي في أداء البرتغالي في التدريبات.

وقال تين هاج: "سواء من حيث طريقة اللعب أو مجموعة المطالب، يمكنك أن ترى في التدريبات أن رونالدو لديه القدرة".

واختتم تين هاج: "سوف يتأقلم لأنه، ليس على أن أشرح ذلك، إنه لاعب رائع يتمتع بقدرات هائلة، وسوف يتناسب مع كل نظام وكل أسلوب لعب، نحن في نفس الصفحة، وهو يعرف ما هي المطالب".