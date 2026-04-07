"سيكون جيفي زكييل ضمن التشكيلة الأساسية لفريق فينورد في الموسم المقبل"

سيكون جيفاي زكييل ضمن التشكيلة الأساسية لفريق فينورد في الموسم المقبل. نطرح يوميًا على موقع Voetbalzone ثلاث فرضيات حول الأندية الهولندية الكبرى. كما نولي اهتمامًا منتظمًا للأندية خارج المراكز الثلاثة الأولى التقليدية. زكييل معار إلى نادي أوتريخت، حيث يقدم موسمًا قويًا للغاية. هل تعتقد أن لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا سيتمكن من اللعب في التشكيلة الأساسية لفريق فينورد الموسم المقبل؟ شاركنا برأيك في التعليقات!

تدرّب زكييل في فرق الشباب في فينورد، وتم إعارته في يناير من العام الماضي إلى سبارتا روتردام حتى نهاية الموسم. وفي الصيف، انتقل لاعب الوسط مرة أخرى على سبيل الإعارة، هذه المرة إلى نادي أوتريخت.

يخوض صانع الألعاب موسمًا جيدًا في مدينة دوم. فقد لعب حتى الآن في كل مباريات الدوري (29) وهو لاعب مهم جدًا لفريق أوتريخت. سجل زكييل ثمانية أهداف في 43 مباراة، كما قدم سبع تمريرات حاسمة.

يحتل نادي أوتريخت المركز التاسع في دوري فريندن لوتيري إيريديفيسي ويتمتع بلياقة جيدة. فقد خسر فريق رون يانس مباراة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات: الهزيمة 4-3 أمام بطل الدوري PSV. وفي آخر خمس مباريات، سيواجه الفريق فرقاً مثل تيلستار وإكسلسيور روتردام وNAC بريدا، ويبدو أن الوصول إلى التصفيات الأوروبية أمر ممكن للغاية.

لا يقدم زكييل أداءً جيدًا مع ناديه فحسب، بل مع المنتخب الهولندي أيضًا. لعب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وهو من روتردام، عشر مباريات دولية مع منتخب هولندا للشباب، وسجل هدفين في نهاية مارس في المباراة ضد منتخب النرويج للشباب، الذي فاز في النهاية بنتيجة 3-2.

يمتلك فينورد تشكيلة واسعة، بما في ذلك في خط الوسط. سيتنافس زكييل مع لوتشيانو فالينتي، وجاكوب مودر، وأوساما تارغالين، وهوانغ إن-بيوم على مكان في التشكيلة الأساسية.

على الرغم من أن فالينتي قد بدأ الموسم بقوة كبيرة، إلا أن مستواه الحالي قد تراجع قليلاً. علاوة على ذلك، يعاني فينورد من موجة إصابات كبيرة، حيث تعرض كل من مودر وهوانغ لها عدة مرات. وقد أظهر زكييل أنه في أفضل حالاته البدنية وأنه يمتلك المؤهلات اللازمة للعب بسهولة في صفوف الفرق المتوسطة في الدوري الهولندي. ويبقى السؤال الأهم الآن هو ما إذا كان بإمكانه الانتقال إلى صفوف الفرق الثلاثة الكبرى في الدوري الهولندي.