سيف الوزيري رئيس شركة استادات يقدم وعودًا لتطوير ملعب وقناة الأهلي

رئيس شركة استادات الجديد يتحدث عن زيادة رعاية الأهلي

كشف سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الراعية للنادي الأهلي، عن هدفه خلال الفترة المقبلة، بعد توليه المنصب مؤخرًا، خلفًا لمحمد كامل.

الوزيري قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "تواجد محمد مرجان في مجلس إدارة شركة استادات لا يتعارض مع دوره بالنادي الأهلي، والأمر يعود إلى مجلس إدارة النادي، ووجوده كنائب لرئيس الشركة إضافة كبيرة".

وتابع: "تم تكليفي برئاسة شركة استادات من جانب الدولة المصرية، لأنها شركة مصرية ومسؤولة عن المنشآت الرياضية، وسنستمر بالاستراتيجية المتبعة".

وأردف: "وخلال الأسبوع المقبل سنضع الاستراتيجية الجديدة، والخاصة بقناة النادي الأهلي، وسيكون هناك تطورات خلال الفترة القادمة، وزيادة متوقعة في مقابل رعاية النادي الأهلي".

وواصل: "العلاقة مع مجلس إدارة الأهلي ستكون طيبة، وسيكون هناك منظور جديد وكل فترة يكون هناك تطورات من جانب مجلس الإدارة، وانتهت علاقتي مع شركة صلة الراعي السابق للنادي الأهلي، بعد رئاستي لشركة استادات".

سيف الوزيري استطرد قائلًا: "هدفنا تطوير ملعب التدريب الخاص بالنادي الأهلي، ولم نجتمع حتى الآن، والحديث عن إنشاء ملعب جديد للأهلي سابق لأوانه، ونأمل في ذلك خلال الفترة القادمة".

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واختتم الوزيري تصريحاته قائلًا: "التغيير الذي حدث في مجلس إدارة استادات لا علاقة به بمجلس إدارة الأهلي، شركة استادات هي شركة منفصلة، ومن الطبيعي أن تحدث مفاجآت، وسيتم التنسيق بين الشركة والنادي الأهلي، وأتشرف برئاسة الشركة، وسنساعد القلعة الحمراء وسنعمل على إسعاد جماهيره".