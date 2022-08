سيفعل ما يريد .. كواليس خطيرة قد تجبر برشلونة على بيع أوباميانج

نصيحة من ميكيل أرتيتا وإصرار على رحيله

حلقة جديدة من الفيلم الوثائقي لآرسنال بعنوان "All Or Nothing" يكشف كواليس توتر العلاقة بين المدرب ميكيل أرتيتا وبيير أوباميانج لاعب الفريق السابق.

أوباميانج تم استبعاده في الأسابيع الأخيرة من مسيرته مع آرسنال في الشتاء الماضي، بسبب عدم انضباطه وسفره من دون إذن وحضوره متأخرًا للنادي.

وهو ما دفع أرتيتا للتخلص منه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لينضم إلى برشلونة بعد فسخ عقده مع المدفعجية في يناير، ليتألق مع النادي الكتالوني.

كواليس جديدة

يقول أرتيتا في الوئاقي:"مستوى الثقة بيننا وصل لأسوأ مراحله، لقد كان قرارًا صعبًا في منتصف الموسم، ومع أهم لاعب في النادي وإمكانية فقدان تأثيره الأمر لم يكن سهلًا ولكن وضعنا الكثير من الأشياء في الحسبان جعلتنا نتخذ هذا القرار".

وقام الوثائقي بتقديم نظرة غير عادية على الخلاف الذي هدد بزعزعة استقرار النادي، وكان من الممكن أن ينهي مسيرة المدرب الإسباني الشاب.

وأظهر الفيلم أن أرتيتا تحدى إدارة النادي بقيادة إيدو جاسبار المدير التقني الذي حاول تهدئة الأمر لإعادة أوباميانج للفريق وعدم خسارته في هذه المرحلة من الموسم، بالإضافة لتجنب بعض المشاكل على الصعيد القانوني والإدارة.

ولكن المدرب الإسباني رفض هذا الأمر تمامًا، حيث احتفظ بملف به كل الحوادث التي تسبب فيها الجابوني من عدم انضباط أو تأخير، والتي اعتبرها أرتيتا أسباب كافية للتخلص من اللاعب وراتبه الذي يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وقال مدرب آرسنال في الفيلم:"لقد تأخر كثيرًا بغض النظر عن القضايا الأخرى، النادي لديه الكثير من التقاليد عندما تحصل على هذا القدر من المال".

وكانت اللحظة التي اندلعت فيها الأمور، عندما وافق النادي على سفر اللاعب إلى فرنسا لزيارة والدته، لكن وفقًا لزملائه فقد تأخر في العودة، ليتدرب منفردًا كنوع من العقاب.

سيفعل ما يريد

أرتيتا قرر الحفاظ على الانضباط بالنادي، لذلك تم استبعاد أوباميانج من الفترة التدريبية في دبي في شهر يناير، بعدما تم تجريده من شارة القيادة.

ميكروفونات "أمازون برايم" التقطت الحوار الذي دار بين أرتيتا وجاري أودريسكول طبيب النادي يتحدث فيه عن قضية أوباميانج، حيث طالب الطبيب بتخطي الأمر وإعادة اللاعب.

وقال له مدرب آرسنال:"لو تخطيت الأمر سيصبح كل شيء على ما يرام؟ ماذا كان يحدث في آخر 10 سنوات؟ نتخطى الأمور وبعدها تحدث واقعة أخرى، نحن في إسبانيا نطلق عليها "كاسا بيبي" الجميع سيفعل كل ما يريده دون اعتبار لأحد".

وانتهى الأمر برحيل أوباميانج عن النادي وإصرار أرتيتا على قراره، واضطر آرسنال إلى منحه 7 ملايين جنيه استرليني كتعويض، بالإضافة لراتب أسبوعي قيمته 230 ألف جنيه استرليني في الأسبوع حتى نهاية الموسم.

وعلى هامش رحيل الجابوني ظهر محمد النني لاعب وسط آرسنال مع زميله روب هولدينج في حوار عن موقف زميلهما، حيث شعرا بالإحباط لرحيله لكنهما قاما بالتعبير عن إعجابهما بشجاعة أرتيتا.

ماذا يتعلم تشافي من هذا الدرس؟

المهاجم الجابوني من غير المتوقع أن يبدأ بشكل أساسي مع برشلونة في الموسم الجديد، بسبب قدوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ هذا الصيف.

وهو ما تسبب في ظهور بعض الشائعات حول إمكانية رحيل أوباميانج عن الفريق الكتالوني، وعودته إلى الدوري الإنجليزي من جديد ولكن من بوابة تشيلسي.

صاحب الـ33 سنة تألق مع برشلونة في النصف الثاني من الموسم الماضي، وسجل 92 هدفًا في 163 مباراة خلال مسيرته مع آرسنال، ولكن جلوسه على الدكة قد يجلب الكثير من المشاكل.

وحتى لا يدخل تشافي مدرب برشلونة في سيناريو مظلم جديد بخلاف مع أوباميانج مثلما حدث مع أرتيتا، قد يبدو الحل الأنسب له حول بيعه إلى تشيلسي للمساهمة في حل الأزمة المالية وتجنب أي خلاف ممكن.