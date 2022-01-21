سيطرة إيطالية .. دراسة تكشف الملاعب الأسوأ في أوروبا

أخبار سيئة للدوري الإيطالي لكرة القدم، باختيار الملعب الأسوأ في أوروبا لأحد أنديته وفقًا لواحدة من أحدث الدراسات عن الملاعب.

نشر موقع "Money.co.uk" استطلاعًا لآراء الجماهير حول ملاعب أوروبا، ليقع الاختيار على ملعب إمبولي ليكون الأسوأ.

وتواجد ملعب "ستاديو كاستيلاني" ضمن خمس ساحات إيطالية من بين الملاعب الـ15 الأسوأ في قارة أوروبا.

ما هو تقييم ملعب إمبولي؟

حصل الملعب في استطلاع الرأي على 2.9 من أصل خمسة وهو التقييم الأسوأ على الإطلاق في التصويت.

وتبعه ملعب باليدوس الخاص بسيلتا فيجو، ثم ملعب ماكسيمير الخاص بدينامو زغرب في كرواتيا، وملعب الملك بادو في بلجيكا.

وظهر أيضًا ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز الخاص بنادي خيتافي الذي يلعب في الدوري الإسباني.

أنباء سيئة لإيطاليا

الملاعب الإيطالية تواجدت في الصورة بشكل قوي، حيث احتل ملعب "بيير لويجي بينزو" من فينيزيا المركز الخامس بتقييم 3.43، حيث لا يمكن الوصول إليه إلا بالقارب.

وجاء كذلك "ستاديو بنتيجودي" الخاص بفيرونا المركز السابع، وملعب "ستاديو فرانتشي" في المرتبة الحادية عشر، وملعب دييجو أرماندو مارادونا الخاص بنابولي في المركز الخامس عشر.

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