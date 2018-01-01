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الدوري الإنجليزي الممتاز

سيسوكو يؤكد رغبته بالاستمرار في توتنهام

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Getty Images
سيسوكو ينفي نيته الرحيل عن توتنهام كما أشيع

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

صرح موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام الإنجليزي بأنه لا ينوي الرحيل تمامًا عن فريقه في الوقت الحالي، وذلك ردًا عن الشائعات التي أفادت بعكس ذلك.

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وكانت بعض الصحف الإنجليزية قد تحدثت عن نية اللاعب الفرنسي مغادرة توتنهام خلال موسم الانتقالا الصيفية المقبلة، وذلك بسبب شكواه من عدم اللعب بشكل مستمر.

وفشل سيسوكو في حجز مكان له في تشكيلة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الأساسية خلال هذا الموسم، ما جعل البعض يتوقع رحيله عن الفريق خاصة مع تقدمه في العمر وحاجته للعب دقائق أكثر.

وصرح سيسوكو لصحيفة الجارديان البريطانية أنه لن يستسلم أبدًا حتى في حال عدم الحصول على فرصته، وأن الحل في مثل هذه الحالات يكون القتال من أجل الفرصة.

وأضاف: "لم أكن أريد إطلاقًا مغادرة السبيرز، أنا سعيد هنا وأحلم بتحقيق النجاحات في هذا المكان الذي أحبه، ومع مدرب يثق بقدراتي كما أعلم"

يذكر أن موسى سيسوكو كان قد انضم إلى صفوف توتنهام صيف العام 2016 قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات، وذلك في صفقة بلغت حوالي 30 مليون جنيه استرليني.

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