سيسوكو لم يعرف تأهل توتنهام لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على ما حدث مع سيسوكو أثناء مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

غاب موسى سيسوكو، لاعب توتنهام، عن احتفال السبيرز بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا إذ لم يكن يعرف أنّ فريقه نجح بالوصول إلى المربع الذهبي.

سيسوكو شارك أساسيًا أمام مانشستر سيتي قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج مبكرًا.

وقال الدولي الفرنسي لصحيفة "ليكيب": "بعد الإصابة كنت أجلس على مقاعد البدلاء وبعد أن سجل رحيم سترلينج الهدف الخامس ذهبت مباشرة لغرفة الملابس حزينًا".

وتابع: "لا يوجد هناك تلفاز أو أي شيء وجلست حزينًا ظنًا مني أنّ الفريق خرج من البطولة وبعدها لم أجد أحد ظهر في الغرفة من الرفاق".

سيسوكو أشار إلى أنّ أحد العمال جاء لغرفة الملابس وأخبره أنّ السبيرز فعلوها وتأهلوا لنصف النهائي.

🧤قفاز دوري الأبطال يقضي على نصف نجوم الكرة، الآن يتبقى النصف الآخر في المربع الذهبي..



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/J3FggD5kIa — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

وواصل: "سألته كيف ومانشستر سيتي سجل في الدقائق الأخيرة، أخبرني أن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو".

واختتم: "ارتديت قميص ونسيت الإصابة وأسرعت إلى الميدان للاحتفال مع أصدقائي. لقد كانت لحظة لا تٌنسى وأحاسيس لا يمكن تجاهلها".

توتنهام وصل لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 1962 ليضرب موعدًا مع أياكس الهولندي.