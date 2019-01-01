سيسوكو: توتنهام يمكنه الفوز بالدوري

سيسوكو سعيد بعدم التركيز الإعلامي على فريقه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام هوتسبر أن فريقه ليس بعيداً عن المنافسة على لقب البريميرليج.

وقال سيسوكو لصحيفة تيليجراف:لسنا بعيدين. إذا كان الناس تتكلم عن ليفربول ومانشستر سيتي هذا أفضل بالنسبة لنا".

وأضاف:"يمكننا مواصلة طريقنا في هدوء، بدلاً من أن نكون تحت الرادار. أحب ذلك، سنحاول الفوز بكل مباراة ونرى أين سنصل".

وأوضح:"نعم، أعتقد أننا بإمكاننا الفوز بالدوري لأننا فريق جيد، هناك 13 مباراة حتى النهاية وهناك الكثير من النقاط المتبقية".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي حتى تلك اللحظة.