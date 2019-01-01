سيسوكو: توتنهام محظوظ بوجود لوريس

لوريس منع أجويرو من التسجيل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عبر موسى سيسوكو، لاعب توتنهام، عن فخره بوجود مواطنه هوجو لوريس ضمن تشكيلة الفريق في أعقاب تصديه لركلة جزاء في الانتصار على مانشستر سيتي بدوري الأبطال.

واحتسب الحكم بيورن كويبرس ركلة جزاء لمصلحة مانشستر سيتي بعد مرور عشر دقائق من بداية المباراة سددها سيرخيو أجويرو وتصدى لها لوريس.

تصدى لوريس لركلة الجزاء هو الثالث له في كل المسابقات في عام 2019، الرقم الأعلى لأي حارس في البطولات الأوروبية الكبرى.

وعلق سيسكوكو على تألق قائده مع قناة "سبيرز" قائلاً: "هوجو حارس رائع ويظهر هذا كل أسبوع، نحن محظوظون بوجوده، نتمنى أن يستمر هكذا حتى نهاية الموسم".

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وأكمل: "نعمل كفريق منذ البداية وحتى النهاية ولوريس أبقانا في اللقاء بهذا التصدي الكبير، نحن سعداء بالأداء وسنمضي قدماً، كنا نعرف صعوبة المباراة، سيتي من الأفضل في العالم".

وختم الفرنسي: "ولكن نلعب في ملعبنا، أمام جماهيرنا، في ملعب رائع، لذا كنا نعرف أننا قادرين على الانتصار، مباراة صعبة ولكن فزنا بها في نهاية المطاف".

وتلعب مباراة العودة بين الفريقين الأربعاء المقبل على ملعب "الاتحاد" في مانشستر.