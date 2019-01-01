سيسوكو: تأهل توتنهام في أمستردام سيكون مميزاً

سبيرز لم يفقد الأمل بعد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق موسى سيسوكو، لاعب توتنهام، على خسارة الفريق على يد أياكس في نصف نهائي دوري الأبطال وقال إن الفريق لم يفقد حظوظه بالعبور بعد.

وسقط سبيرز على أرضية ميدانه بهدف نظيف من توقيع دوني فان دي بيك ضمن ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية مساء الثلاثاء.

وقال سيسوكو مع "آر إم سي": "البداية لم تكن موفقة، شعرنا بالخوف من التحدي، لم نلعب كرتنا، حاولت بدخولي تعديل الأوضاع وتحسنا في الشوط الثاني".

أياكس في نصف نهائي دوري الأبطال ؟!🧐



حتى لاعبو أياكس يواجهون صعوبة في تقبل ذلك 🤦‍♂️👀 pic.twitter.com/EdH5tqRhZK — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

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وأكمل: "من السيء الخسارة ولكن هناك لقاء عودة، من المهم في تلك المباريات الانطباع الذي تتركه، كنا نعرف قدرات أياكس بعد ما فعلوه في ريال مدريد ويوفنتوس".

وختم: "يلعبون بهدوء تام، ولكن لو تأهلنا على أرضهم في لقاء العودة سيكون الأمر أكثر تميزاً وجمالاً".

ومن جانبه، علق أندريه أونانا، حارس أياكس، على المباراة للصحافة قائلاً: "نحن لا ندرك حجم ما نحققه بعد، كان بإمكاننا تسجيل المزيد، ولكن المباراة كانت صعبة وعانينا، أنا سعيد بالنتيجة".

وسيقام لقاء العودة مساء الأربعاء المقبل على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ويتوجب على توتنهام الفوز بفارق هدفين، أو فارق هدف مع التسجيل مرتين على الأقل للعبور.