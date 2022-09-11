سيزار كاسادي: الموهبة الإيطالية الجديدة في تشيلسي ذات الـ 16 مليون جنيه استرليني

اللاعب صاحب الـ 19 عامًا أثناء فترته مع إنتر تم تشبيهه بالنجم ميلنكوفيتش سافيتش، ومع وصوله إلى تشيلسي أصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول...

تغيرت سياسة تشيلسي، في فترة الانتقالات الأخيرة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد هو أن الإدارة الجديدة للفريق اللندني كانت تعمل على التعاقد مع أفضل المواهب في أوروبا.

فقد تعاقد البلوز مع نجم منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا كارني تشوكويميكا قادمًا من أستون فيلا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، وتم التعاقد مع الحارس الأمريكي الشاب جابرييل سلونينا مقابل 12.3 مليون جنيه إسترليني، وغيرهم من المواهب الشابة.

ومن بين تلك المواهب هو سيزار كاسادي، متوسط ميدان إنتر صاحب الـ 19 عامًا، مقابل 16.8 مليون جنيه إسترليني، بعد منافسة شديدة مع فريق نيس الفرنسي الذي حاول التعاقد مع اللاعب أيضًا، ولكن رغبة اللاعب هي من حسمت الصفقة.

نشأ سيزار في بلدة سيرفيا الساحلية، كان يحلم مع شقيقه الأكبر إيتوري، بأن يصبحا لاعبين كرة قدم، وبالفعل تحقق حلم إيتوري إلى حد ما حيث يلعب حاليًا في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي مع فريق سافينانيز.

ولكن سيزار كان لديه موهبة مختلفة وظهرت بشكل واضح مع فريقه المحلي سيرفيا، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية تشيزينا، فقد تفوق على من هم في سنه بسبب قوته الجسدية، ورؤيته المميزة للملعب وذكائه التكتيكي.

وأظهر اللاعب عشقه لكرة القدم، إذ أنه قرر في يوم المشي من سيرفيا وحتى تشيزينا، تحت الأمطار في مسافة تصل إلى 22 كيلومترًا، بعد أن عاقبته والدته، كي لا يفوت جلسة تدريبيه مع فريقه.

ولع سيزار بكرة القدم، جعل البعض يشبهه بالعديد من النجوم، مثل أمبروسيني لاعب ميلان السابق، خاصة أن بدايته أيضًا كانت من فريق تشيزينا، وكان سيزار حريصًا على أن يسير على خطاه خاصة أنه كان يشجع ميلان وهو صغير.

وفي 2018 ارتبط اللاعب بالانضمام إلى ميلان، ولكن إنتر تدخل سريعًا وحسم الصفقة، بعد مباراة ودية بين الفريقين خطف من خلالها إعجاب كشافي النيراتزوري.

وبعد انضمامه إلى إنتر وهو في الخامسة عشر من عمره، قال اللاعب: "الآن أنا من مشجعي إنتر"، وسرعان من ترقى اللاعب وأصبح جزءًا من فريق تحت 17 عامًا بالنادي، وشارك في دوري تحت 23 عامًا للمرة الأولى في يناير 2020.

وتميز سيزار كاسادي بتسجيله الكثير من الأهداف بالرغم من أنه يشارك في الملعب في مركز رقم 8، فقد تمكن من تسجيل 15 هدفًا في 33 مباراة، مع فريق إنتر للشباب الذي فاز بدوري تحت 23 عامًا في موسم 2021-22.

وبسبب أسلوبه ومركزه في الملعب قارنه البعض وشببه بالنجم ميلينكوفيتش سافيتش، مما أسعد اللاعب الذي قال حول هذا الشأن لصحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت": "أنا أحب هذا اللاعب كثيرًا، بسبب وظائفه في الملعب إنه واحد من الذين أعتبرهم قدوتي، ولكن هناك الكثير من العمل حتى أصل إلى مستواه".

وتابع: "في إنتر هناك الكثير من النجوم في خط الوسط أتعلم منهم، مثل نيكولو باريلا، وبروزوفيتش، وغيرهم، باريلا وبروزوفيتش بطلان، أريد التعلم قوة وشدة باريلا مع الكرة، وهدوء بروزوفيتش في التعامل مع الكرة".

ومع وصوله إلى تشيلسي، سيجد سيزار الكثير من النجوم ليتعلم منهم مع البلوز، وسيكون من المثير معرفة مدى تطوره تحت قيادة جراهام بوتر، خاصة أن مشجعي البلوز يتوقعون مشاهدته ولو لدقائق قليلة هذا الموسم.