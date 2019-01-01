سيريجو يتغزل بإبراهيموفيتش ويكشف هدف تورينو الموسم الحالي

الحارس الإيطالي المخضرم يتألق الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث الحارس الإيطالي سالفتوري سيريجو عن فرص تورينو في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي، وكذلك صديقه السابق زلاتان إبراهيموفيتش.

ويتواجد تورينو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهة فيورنتينا العاشر.

وارتدى سيريجو قمصان باليرمو وباريس سان جيرمان وإشبيلة وأوساسونا، قبل أن يصبح حارسًا للتورو.

وعن حظوظ تورينو في التأهل للدوري الأوروبي: "ماتزاري هو مدرب يجلب الأفكار ويعرف كيفية تطبيقها سريعًا، البداية لم تكن سهلة على مستوى استمرارية قوة العمل، وحان وقت التقاط الثمار هذا العام".

✨ميسي يلعب كرة القدم كما لو أنه يلعب مع تياجو 🤷‍♂️ pic.twitter.com/kcwtoeF87Y — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

وواصل: "هدفنا الرئيسي هو العودة لأوروبا، إيطاليا لديها فكرة أن بطولة الدوري الأوروبي بطولة ثانوية، لكن الفكرة تغيرت وأنا سعيد لأن اللعب في أوروبا لديه نفس قيمة المشاركة بالدوري".

وعن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي تزامل معه في باريس سان جيرمان: "أنه الزميل الذي يمتلك الشخصية، الذي يغير توازن المباريات، ويغير الفريق ونفسه، يتم انتقاده على ما قام به في مسيرته، لكن اعتقد أن السخرية منه غباء".

وخاض سيريجو 26 مباراة في الدوري الإيطالي، حافظ على نظافة شباكه في 12 وسكنت شباكه 24 هدفاً فقط.