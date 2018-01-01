سيرخيو راموس ينتقد صافرات الاستهجان ويطالب الجماهير باحترام ريال مدريد

سيرخيو راموس يشرح سبب احتفاله ضد الجماهير في نهائي كأس العالم للأندية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

فسر قائد ريال مدريد سيرخيو راموس احتفاليته بهدفه أمام جماهير نادي العين الإماراتي بأنه كان ردًا على صافرات الاستهجان ضده وضد ريال مدريد من قبل الجماهير. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان سيرخيو راموس قد سجل هدف ريال مدريد الرابع في فوزه على نادي العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

وعقب تسجيله الهدف، توجه راموس ناحية جماهير العين وأشار لها بالصمت، في احتفال أزاد من الجدل القائم حول المدافع الإسباني.

وردًا على ما أثير من جدل، قال سيرخيو راموس إنه قام بذلك ردًا على صافرات الاستهجان، مطالبًا الجماهير باحترام ريال مدريد وأرقامه في كرة القدم.

وأضاف راموس: "ريال مدريد يحقق نجاحات عظيمة في السنوات الأخيرة، وهذه النجاحات تأتي بناء على عمل كبير من الجميع هنا، يجب على الجماهير احترام ذلك"

وتابع: "كأس العالم للأندية بطولة مهمة لنا، وتحقيقها كان مهمًا من أجل الحصول على دفعة معنوية لما هو قادم، نحن بخير في جميع المنافسات، لا يمكن اعتبار ريال مدريد خارج أي منافسة إلا عند نهايتها، سنقاتل على كل الجبهات من أجل كل الألقاب حتى النهاية"

يذكر أن ريال مدريد قد وصل إلى الرقم القياسي بتحقيقه لكأس العالم للأندية لـ 4 مرات، كما وصل عدد ألقابه القارية إلى 26 لقبًا مبتعدًا عن الجميع.