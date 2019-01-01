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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سيرخيو راموس يصل إلى رقم خيالي على مستوى أهداف الرأس

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راموس يواصل التألق ويسجل هدفه الخمسين مع ريال مدريد بالرأس

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

وصل قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس إلى الهدف رقم 50 له بالرأس في مسيرته مع ريال مدريد في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

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ونجح راموس في تسجيل هدف ريال مدريد الثاني في شباك إسبانيول، في شوط أول انتهى بتقدم الفريق الملكي على إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الهدف، وصل سيرخيو راموس صاحب الرأس الذهبية إلى رقم مميز على مستوى الأهداف المسجلة بالرأس وذلك بقميص ريال مدريد، حيث سجل هدفه رقم 50 من ضربة رأسية.

ووصل راموس إلى هدفه رقم 83 مع ريال مدريد بمختلف الطرق، وهو رقم لم ينجح في تحقيقه عدد من المهاجمين أصحاب الأسماء الكبيرة.

يذكر أن سيرخيو راموس كان قد سجل بالرأس في مختلف المسابقات التي شارك فيها بقميص ريال مدريد وهو رقم آخر مميز لقائد الفريق الملكي.

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