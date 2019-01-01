سيرجي روبيرتو: عدم التسجيل في الشوط الأول صعب المباراة

لاعب فريق برشلونة سيرجي روبيرتو سعيد بتأهل فريقه لنهائي كأس الملك على حساب ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل لا شيء في مباراة الإياب التي استضافها ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتأهل النادي الكتالوني بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب برباعية مقابل هدف.

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وقال روبيرتو في تصريحاته بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة، عدم إحرازنا للأهداف في الشوط الأول زاد من صعوبتها، ولكن المباراة أصبحت أسهل بعد هدفنا الأول، لقد حققنا نتيجة رائعة في ملعب سانتياجو بيرنابيو وعلينا الآن التفكير في مباراتنا معهم في الدوري بعد أيام".

كما أضاف اللاعب الإسباني: "عدت للعب في وسط الملعب أمام ليون وفزنا، واليوم أيضًا، لا أمانع ذلك، الأهم هو مصلحة الفريق، أود الإشادة بجهود تيرشتيجن، فلقد قدم مباراة رائعة اليوم".

كما أشاد سيرجي روبيرتو بتقنية التحكيم بالفيديو والتي يراها تنصف الجميع.