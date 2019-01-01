سيرجيو راموس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

بعد سلسلة من الجدل حول رحيله للدوري الصيني

أعلن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، عن استمراره بصفوف الفريق الإسباني وسط كل شائعات رحيله.

راموس ارتبط مؤخراً بإنهاء رحلته مع ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانتقال للدوري الصيني بعد تلقيه عرض مالي مغري.

إنتر يعلن رسمياً رحيل سباليتي عن تدريب الفريق

النجم الإسباني عقد مؤتمر صحفي عاجل اليوم الخميس، للفصل في مستقبله، ليؤكد البقاء مع الميرينجي.

وقال المدافع المخضرم بالمؤتمر:"أريد إيضاح بعض الأمور اليوم، أنا مدريديستا وسأنهي مسيرتي في ريال مدريد، من المستحيل اللعب لأي فريق آخر".

وأضاف:"أنا وبيريز لدينا علاقة خاصة مثل الأب والإبن، أحمل الكثير من الحب والاحترام تجاهه ولا أريد مغادرة النادي".

وتابع راموس:"أردت الظهور اليوم لعدم رغبتي في ترك المجال للصحف للحديث عن رحيلي، سألعب بدون مقابل لريال وسأنهي مشواري الكروي هنا".

وأما عن العروض المقدمة:"نعم وصلني عرضاً من الصين، لم أتحدث مع رئيس النادي عن أمور اقتصادية الأمر يتعلق بالثقة، أريد رؤية بيريز في حفل زفافي واحتضانه".

أخبار راتبه:"لو جاء أي لاعب جديد وحصل على راتب أكبر مني، فهذا لأنه سيصبح نجم الفريق وسيساعدنا، لا توجد أي مشاكل بيني ورئيس النادي وشعرت بغضب شديد لسماعي هذه الأنباء".

ويأتي ذلك عقب ما قاله فلورينتينو بيريز مؤخراً، أن راموس طلب منه مغادرة الفريق والتوجه للصين.

فابريجاس: هازارد سيجد ما ينقصه في ريال مدريد وأوزيل ليس قائدًا

وهو ما قابله رئيس ريال مدريد بالرفض القاطع، مؤكداً تمسكه ببقاء قائد الفريق بالفترة الحالية، تزامناً مع إعادة البناء للمدرب زين الدين زيدان.