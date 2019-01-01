بوسكيتس: برشلونة هو الفريق الأفضل في الليجا واعتدنا على ما يقدمه ميسي

سيريجو بوسكيتس قائد وسط ملعب فريق برشلونة يؤكد أن فريقه يمتلك أفضلية في المنافسة على لقب الدوري الإسباني ويشيد بأداء ميسي ضد إسبانيول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب فريق برشلونة بما قدمه زميله وقائده في الفريق ليونيل ميسي في مواجهة إسبانيول بالأمس في الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد خلالها بوسكيتس أن فريقه يمتلك أفضلية كبيرة في الصراع على لقب الدوري الإسباني بعد وصول فارق النقاط مع أتلتيكو مدريد بـ 10 نقاط.

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وقال بوسكيتس: "نحن نعلم ما الذي يستطيع ميسي فعله بالتحديد، وكم هو مهم بالنسبة لنا، لقد صوب ركلة حرة رائعة أمام إسبانيول".

وأضاف: "لقد أصبحنا معتادون على ما يقوم به ميسي في كل مباراة بشكل كامل، لكن لا يزال يجب علينا أن نمنحه كامل حقه".

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واختتم بالحديث عن المنافسة في الدوري: "صحيح أننا نملك أفضلية في المنافسة وفريق قوي، لكن في 2016 خسرنا ثلاث لقاءات وتعادلنا في مباراة وكان يجب أن نفوز في آخر أربعة لقاءات، لقد بدأنا الموسم بصفر من النقاط والآن لدينا أفضلية فيها لأننا الفريق الأفضل".

جدير بالذكر أن فريق برشلونة كان قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الأمس التي أقيمت على كامب نو في لقاء كان رجله الأول هو ليونيل ميسي الذي سجل كلا الهدفين.