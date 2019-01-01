النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو يكرس عقدة ملعب الاتحاد أمام ليفربول

التعليقات()
Getty Images
سيرجيو أجويرو يسجل للمرة السابعة بشباك ليفربول على ملعب الاتحاد من أصل سبعة لقاءات خاضها أمامهم عليه.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

سجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم فريق مانشستر سيتي هدفًا رائعًا في شباك نظيره ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف في نهاية الشوط الأول بعد استلام الأرجنتيني لتمريرة داخل منطقة الجزاء قام بتصويبها بقوة كبيرة في زاوية شبه مستحيلة معلنًا تقدم أصحاب الأرض.

وكرس أجويرو بذلك الهدف عقدته لفريق ليفربول والمستمرة منذ انضمامه لصفوف مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد قبل عدة سنوات.

اختيارات المحررين

وسجل النجم الأرجنتيني في سبع مناسبات بشباك ليفربول على ملعب الاتحاد، وفي كل مرة شارك فيها أمامهم على أرض السيتزنز في الدوري الإنجليزي.

ولم يكن ذلك هو الرقم المميز الوحيد للنجم الأرجنتيني، حيث استمر في صدارته لأكثر لاعبي البريميرليج تسجيلًا للأهداف في مباريات الستة الكبار.

ويحتل أجويرو صدارة تلك القائمة برصيد 37 هدفًا بفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه هاري كين الذي يحتل المركز الثاني بـ 21 هدفًا.

الموضوع التالي:
عموري ينهي المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي
الموضوع التالي:
طولان يكشف عن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك
الموضوع التالي:
أزبلكويتا يُعلق على انضمام بوليسيتش لتشيلسي
الموضوع التالي:
هاري كين يكشف عن فريقه المفضل بقمة مانشستر سيتي وليفربول
الموضوع التالي:
بوتشيتينو غير واثق في الحفاظ على نجوم توتنهام لما بعد يناير
إغلاق