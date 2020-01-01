سيد معوض: تأهلنا إلى أمم إفريقيا سهل وغياب صلاح أثر علينا

سيد معوض يعد الجماهير بالتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية

أكد سيد معوض مدرب مساعد منتخب مصر أنهم قادرين على التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

منتخب مصر تعادل في أول مباراتين له في دور المجموعات مما يضع عليهم ضغط في اللقاءات المتبقية في التصفيات.

المنتخب المصري تعادل مع كينيا إيجابيا في القاهرة، ومن ثم تعادل سلبي أمام جزر القمر خارج إرضه.

وقال سيد معوض في تصريحات صحفية: "سنتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بكل تأكيد ولكن نحن ننتظر الحسم مبكرا دون الدخول في حسابات".

وأضاف مدرب منتخب مصر: "التعادلين كان سببهما هي الغيابات التي ضربت الفريق على رأسها محمد صلاح"

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وتابع معوض تصريحاته: "غياب لاعبي المنتخب الأولمبي كان له تأثير وحرمنا من بعض اللاعبين المميزين".

واختتم تصريحاته: "توقف الدوري قبل بطولة إفريقيا للشباب أضر بالحالة البدنية للاعبين في منتخب مصر".

ويواجه منتخب مصر نظيره توجو في مباراتي الجولة الثالثة وللرابعة في مارس المقبل.