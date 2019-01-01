سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات جروس

السويسري يرى أن الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال أفريقيا!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بطريقة ساخرة على تصريحات السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، حول مدى قوة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

جروس يرى أن الكونفدرالية، التي يشارك بها الفارس الأبيض الموسم الجاري، هي أقوى من دوري الأبطال، الذي يشارك به الأهلي، جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بالأمس.

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ورد عبد الحفيظ، عن سؤاله عن رأيه، ببرنامج "الماتش": "هل هذا سؤال؟!، صل على النبي، فيما نتحدث؟!، هل يعقل أن يُسأل هذا السؤال؟!".

الزمالك يستعد لخوض أولى مبارياته بدور المجموعات في الكونفدرالية، أمام جور ماهيا الكيني، اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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فيما حقق الأهلي الفوز بالأمس أمام سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأبطال.

ويتصدر الشياطين الحمر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.